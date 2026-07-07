Javier Castillo presenta il suo nuovo thriller alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Prosegue il ricco programma di appuntamenti di luglio delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. Venerdì 10 luglio, alle ore 19.30, l'acclamato scrittore spagnolo Javier Castillo ha scelto la suggestiva cornice del bookstore biscegliese per presentare il suo nuovo romanzo, Il sussurro del fuoco (Salani Editore), in dialogo con Nancy De Benedetto, docente di Lingua spagnola presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L'autore farà soltanto due tappe in Puglia: quella di Bisceglie e quella prevista nell'ambito del Il Libro Possibile.

Una corsa contro il tempo e il fuoco

L'attesissimo thriller, in libreria dal 7 luglio, trasporta i lettori nella Tenerife del 2019, seguendo il viaggio dei gemelli Mario e Laura Ardoz. Per loro, l'arrivo alle Canarie rappresenta il simbolo di una rinascita: Mario ha appena concluso il suo ultimo ciclo di chemioterapia. L'entusiasmo, però, si interrompe bruscamente quando una ricaduta costringe il giovane a rimanere ricoverato in ospedale per alcuni giorni.

Al momento delle dimissioni arriva la drammatica scoperta: Laura è scomparsa e il segnale del suo telefono cellulare la colloca in un'area ormai completamente sepolta dalla lava. Ha così inizio una disperata corsa contro il tempo e contro il fuoco, nella quale Mario dovrà affrontare i segreti e le insidie di una natura selvaggia, imprevedibile e al tempo stesso affascinante.

Il fenomeno Javier Castillo

L'incontro, organizzato grazie alla collaborazione con la rassegna Libri nel Borgo Antico, rappresenta un'occasione speciale per incontrare dal vivo uno degli autori più apprezzati del thriller contemporaneo.

Cresciuto a Malaga e laureato in Economia aziendale, Javier Castillo è oggi un autentico fenomeno editoriale: le sue opere sono tradotte in 27 lingue e pubblicate in oltre 60 Paesi. In Italia ha conquistato più di 150.000 lettori grazie a bestseller come La ragazza di neve, da cui è stata tratta l'omonima serie per Netflix, oltre a Il gioco dell'anima, La crepa del silenzio, Il cuculo di cristallo e Tutto quel che è successo con Miranda Huff.

Con questo appuntamento, le Vecchie Segherie Mastrototaro – bookstore Mondadori di Bisceglie – si confermano ancora una volta un presidio culturale di riferimento, capace di mettere in dialogo la Puglia con i grandi protagonisti della narrativa contemporanea.

Ho uniformato il tono, corretto alcuni refusi (ad esempio "Continia" → "Prosegue"), eliminato ripetizioni e reso il testo più scorrevole e adatto alla pubblicazione come comunicato stampa. Un dettaglio da verificare è la data: se l'evento è davvero venerdì 10 luglio, controlla l'anno di riferimento, perché il 10 luglio non cade sempre di venerdì.