Taranto, auto investe operatori del 118 appena scesi dall’ambulanza: caccia al conducente fuggito

TARANTO - Paura nel primo pomeriggio di oggi a Taranto, dove alcuni operatori del 118 sono stati investiti da un’auto mentre erano appena scesi da un’ambulanza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Maturi, all’angolo con via Calabria. Secondo una prima ricostruzione, a travolgere i sanitari sarebbe stata una Mercedes di colore scuro che procedeva a velocità moderata.

Fortunatamente l’impatto non ha provocato gravi conseguenze fisiche agli operatori, che hanno riportato solo un grande spavento. L’episodio ha comunque destato forte preoccupazione, considerando che i sanitari si trovavano in strada per svolgere il proprio servizio.

Dopo l’urto, il conducente dell’auto non si sarebbe fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del responsabile. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.