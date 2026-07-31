Taranto, blitz al mercato ittico dei Tamburi: due arresti per droga e sequestri di pesce non tracciabile

TARANTO - Blitz dei carabinieri e della Guardia Costiera al: il bilancio dell’operazione condotta ieri mattina è di, il sequestro di, la distruzione die diverse sanzioni amministrative.

A finire in manette sono stati un 24enne e un 60enne, entrambi tarantini, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti. Parte della droga, 23 dosi di cocaina già confezionate, è stata trovata all’interno di un furgone presente nell’area del mercato ittico e utilizzato per il deposito di bibite.

Altre dosi sono state rinvenute durante una successiva perquisizione nell’abitazione del 24enne. Secondo gli investigatori, lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato illegale, avrebbe potuto fruttare un guadagno di circa 6mila euro.

Nel corso dei controlli sono state effettuate verifiche anche sul rispetto delle norme igienico-sanitarie e sulla sicurezza alimentare. I militari hanno sequestrato e avviato alla distruzione circa 60 chili di prodotti ittici, risultati in cattivo stato di conservazione e privi della necessaria documentazione di tracciabilità.

Controllati inoltre 15 lavoratori e contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di circa 4mila euro.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di illegalità all’interno delle aree mercatali e commerciali della città.