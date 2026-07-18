Taranto, il Torneo dei Bar è tornato: English Cafè e Bar Ariston conquistano la finale

– Il basket delle vecchie glorie torna a emozionare la città. Tra applausi, ricordi e tanta voglia di ritrovarsi, ha preso il via il, storico quadrangolare che riporta sul parquet alcuni dei protagonisti della pallacanestro tarantina di un tempo.

Un appuntamento che rappresenta molto più di una competizione sportiva: è il ritorno di una tradizione che per anni ha animato la città e che oggi rivive grazie all'entusiasmo dei partecipanti e del pubblico.

English Cafè e Bar Ariston in finale

La prima semifinale ha visto affrontarsi Royal Bar ed English Cafè. Dopo quattro tempi da dieci minuti, l'English Cafè si è imposto con il punteggio di 54-40, conquistando il primo pass per la finale.

Nella seconda gara il Bar Ariston, storico "Bar Tre Palle", ha superato il Rosy Bar al termine di un confronto equilibrato, chiuso sul 46-39.

Il programma delle finali

Le finali si disputeranno domenica 19 luglio.

Ad aprire la serata sarà la finale per il terzo e quarto posto tra Royal Bar e Rosy Bar. A seguire spazio alla sfida che assegnerà il titolo tra English Cafè e Bar Ariston.

Alla squadra vincitrice sarà consegnata una coppa che resterà esposta nel bar rappresentato, mentre sono previsti anche riconoscimenti individuali per il capocannoniere, il giocatore più giovane e quello meno giovane del torneo.

Una festa per tutta la città

Più che un semplice torneo, il ritorno del Torneo dei Bar rappresenta una festa della comunità e dello sport cittadino, capace di riunire sullo stesso parquet ex compagni di squadra, amici e protagonisti di una stagione indimenticabile della pallacanestro tarantina.

Un'occasione per celebrare il basket, la memoria sportiva della città e il piacere di ritrovarsi, con la speranza che questa manifestazione possa tornare a essere un appuntamento fisso dell'estate tarantina.