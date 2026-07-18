Martina Franca, dipendente delle Poste colta da malore: salvata dall’intervento di due carabinieri

Un intervento tempestivo di dueha evitato che un improvviso malore potesse avere conseguenze più gravi per una dipendente di, rimasta sola all’interno di un ufficio postale di Martina Franca.

La donna è stata soccorsa dopo essere stata trovata riversa sul pavimento dell’ufficio postale Martina Franca 3, dove in quel momento era in servizio senza colleghi.

A raccontare l’accaduto è stato Giuseppe Manfuso, segretario regionale aggiunto della Uil Fpl Poste. “Al nostro arrivo all’ufficio postale, la presenza di un’ambulanza e di una pattuglia dei Carabinieri ci ha fatto immediatamente temere il peggio. La collega, sola all’interno dell’ufficio monoperatore, era stata colta da un malore ed era riversa sul pavimento. Speriamo possa riprendersi quanto prima”, ha spiegato.

L’intervento dei militari

I due carabinieri, di passaggio nella zona, hanno notato qualcosa di insolito: dietro gli sportelli dell’ufficio non si vedeva alcun movimento.

Insospettiti, hanno deciso di fermarsi e controllare che fosse tutto regolare. Entrati nell’ufficio, hanno trovato la dipendente a terra e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

La donna è stata affidata alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto.

Il ringraziamento della Uil

Il rappresentante sindacale ha sottolineato l’importanza dell’intervento dei militari, soprattutto considerando la posizione dell’ufficio e l’assenza di altri dipendenti in quel momento.

“Senza il loro senso del dovere, la loro sensibilità e la loro prontezza oggi avremmo potuto raccontare una storia ancora più drammatica”, ha dichiarato Manfuso, rivolgendo un ringraziamento ai due carabinieri per la loro attenzione e tempestività.

“Indossare una divisa – ha aggiunto – non significa soltanto far rispettare la legge, ma anche prestare attenzione, proteggere e prendersi cura delle persone”.