Taranto, vasto incendio nell’area dell’ex Ilva: fiamme e fumo sulla zona industriale

TARANTO - Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, 13 luglio, nell’area dell’ex Ilva di Taranto. Il rogo è partito dai terreni adiacenti all’ex Cementir e, spinto dalle alte temperature e dal forte vento, si è rapidamente esteso coinvolgendo anche un nastro trasportatore presente nella zona industriale.

La situazione ha richiesto l’adozione di misure di sicurezza: è stato infatti chiuso temporaneamente al traffico l’ingresso alla città di Taranto dalla Statale 100, mentre le fiamme hanno raggiunto anche la Statale 7 in direzione Massafra, creando disagi alla circolazione.

Dall’area interessata si è sollevata una densa nube di fumo, visibile a diversi chilometri di distanza, che ha reso evidente la portata dell’incendio. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per cercare di contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza la zona.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il fronte delle fiamme si sarebbe esteso rapidamente, rendendo particolarmente delicata la situazione nell’area vicina alla raffineria.

Le autorità stanno monitorando l’evolversi dell’emergenza e valutando eventuali ulteriori provvedimenti per garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini.