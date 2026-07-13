Incidente nei pressi dello stadio San Nicola: grave un giovane alla guida di un monopattino

BARI - Brutto incidente stradale nel pomeriggio di oggi nei pressi dello, dove, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrati un’automobile e un monopattino.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo elettrico, un giovane rimasto gravemente ferito nell’impatto. Immediato l’intervento degli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il ragazzo in ospedale in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dello scontro per chiarire le cause dell’accaduto.

L’area è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dagli accertamenti necessari alla viabilità e alle indagini.