The Truck by Bar Project Academy: un luglio pieno di iniziative

BARI - A luglio il The Truck di Pane e Pomodoro, diretto da Bar Project Academy, proporrà una serie di attività legate alla sostenibilità, alla cultura e all’intrattenimento, che animeranno la spiaggia barese e offriranno ai cittadini nuove occasioni di partecipazione.L’obiettivo principale è coinvolgere la comunità e valorizzare il rapporto tra cittadini e territorio, attraverso collaborazioni con associazioni attive in ambito ambientale, sociale e culturale, capaci di portare sulla spiaggia esperienze significative e momenti di condivisione.Il calendario si apre giovedì 9 luglio con Terreno Cycling Therapy ETS, realtà barese che promuove l’uso della bicicletta come strumento di benessere psicofisico, inclusione e mobilità sostenibile. L’associazione, presente da quasi due anni sul territorio, lavora sulla cosiddetta infrastruttura umana della ciclabilità, favorendo competenze, accesso e consapevolezza, con particolare attenzione alla riduzione del gender gap nell’uso della bici. L’incontro, realizzato in collaborazione con Fervére - piattaforma che unisce vendita online, divulgazione e cultura gastronomica, interamente dedicata al mondo dei prodotti fermentati - offrirà ai partecipanti un’occasione di confronto e sensibilizzazione sul tema della mobilità attiva, con l’intento di diffondere una cultura della ciclabilità più ampia e consapevole.Sabato 11 luglio sarà la volta di Plastic Free, affiancata da Puglia Trekking e con il supporto di Montenegro. L’iniziativa coinvolgerà volontari e cittadini in un’attività dedicata alla tutela dell’ambiente e alla lotta contro l’inquinamento da plastica, proseguendo il lavoro che la rete di referenti pugliesi porta avanti in tutta la regione, dai parchi del Gargano alle coste del Salento.L’invito è rivolto a chiunque desideri contribuire alla salvaguardia del territorio attraverso un gesto concreto e condiviso, rafforzando il senso di responsabilità verso la spiaggia e il paesaggio costiero. Il 13 luglio Retake Bari, nuovamente insieme a Fervére, guiderà un pomeriggio dedicato alla cura del bene comune. L’iniziativa, aperta a tutti con iscrizione tramite app, punta a rafforzare il senso di responsabilità civica e la partecipazione attiva dei cittadini nella manutenzione degli spazi pubblici, in un’ottica di collaborazione e attenzione verso la città. Sarà un momento dedicato alla cittadinanza attiva, alla cura condivisa e alla valorizzazione degli spazi urbani.Il 19 luglio Puglia Trekking Escursionismo porterà al The Truck la propria esperienza nel turismo lento e nella valorizzazione del paesaggio pugliese. Nata nel 2017 dall’APS Warrols, l’associazione forma guide escursionistiche radicate nel territorio e impegnate nel racconto autentico della Pugliesità, attraverso attività che mettono al centro natura, tempo e relazione con luoghi e comunità. L’incontro offrirà ai partecipanti una prospettiva diversa e più profonda sul territorio, invitando a riscoprirlo con uno sguardo lento e consapevole.Il mese si chiuderà il 22 luglio con “Indovinami”, il quiz show musicale curato da Amin Events. Una serata leggera e coinvolgente, pensata per chi ama la musica e il gioco, con manche, varianti e premi che renderanno l’esperienza divertente e partecipata, in linea con lo spirito di socialità che caratterizza le attività del The Truck. Sarà un appuntamento dedicato all’intrattenimento e alla condivisione, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo.“Ci stiamo impegnando a proporre iniziative che valorizzino non solo la nostra struttura, ma l’intera spiaggia – ha spiegato Claudio Lepore, fondatore di Bar Project Academy -, attraverso attività capaci di coinvolgere la cittadinanza in modo ampio e partecipato. In questo percorso siamo sostenuti dal Comune di Bari e dai suoi assessori, nonché dal Comitato Pane e Pomodoro. Questo supporto al nostro lavoro ne rafforza l’impatto sul territorio”.