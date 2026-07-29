Via Argiro, riaperto l’incrocio con via Calefati: da domani lavori in via Principe Amedeo

BARI - Proseguono i lavori di riqualificazione di via Argiro a Bari. L’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi ha comunicato il completamento dell’intervento sull’intersezione con via Calefati, riaperta oggi al transito delle auto.

L’intervento ha previsto la posa del nuovo asfalto e la riqualificazione dell’attraversamento pedonale, con il posizionamento in quota delle nuove basole per eliminare i dislivelli esistenti e rendere più agevole e continuo il percorso pedonale.

Con la riapertura del tratto di via Calefati compreso tra via Melo e via Roberto da Bari, il cantiere si sposterà da domani sull’intersezione con via Principe Amedeo, dove saranno realizzate le stesse lavorazioni.

Per consentire gli interventi, con apposita ordinanza sono stati istituiti il divieto di fermata e il divieto di transito in via Principe Amedeo, nei tratti compresi tra via Andrea da Bari e via Argiro e tra via Argiro e via Melo.

Il restyling di via Argiro

Il progetto di riqualificazione di via Argiro riguarda circa 14mila metri quadrati di strada, con l’obiettivo di trasformarla in una rambla moderna, accessibile e caratterizzata da nuovi elementi di verde urbano.

Il piano prevede il rifacimento di tutte le intersezioni stradali e il restyling complessivo degli incroci con via Calefati e via Putignani.

Per l’incrocio con via Calefati, nella parte compresa tra via Argiro e via Andrea da Bari, sono stati completati i nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche e il nuovo asfalto. Nei prossimi mesi è prevista anche la piantumazione di alberature del tipo oleandro dal fiore bianco doppio.

L’intervento sull’incrocio con via Putignani, invece, sarà realizzato nel mese di agosto.

Nuovi attraversamenti pedonali

Il progetto comprende anche il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali lungo le traverse di via Argiro. Sono già stati completati quelli di via Abate Gimma e via Calefati, mentre proseguono i lavori in via Dante, via Putignani e via Piccinni, con conclusione prevista gradualmente nel prossimo mese.

Da domani, infine, il cantiere interesserà anche via Principe Amedeo.

Per informazioni sui progetti e sui lavori in corso è disponibile il portale comunale www.bariinprogress.it. È inoltre attivo il call center comunale cantieri al numero 080 5772399, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.