“Vicoli Vivi – Da qualche parte al Sud”, a Supersano la sesta edizione tra musica, sapori e tradizioni

LECCE - Presentata ala sesta edizione di, l’evento culturale ed enogastronomico promosso dallain collaborazione con il Comune di Supersano, con il patrocinio della Provincia di Lecce e il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali.

La manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi per la valorizzazione del centro storico di Supersano, quest’anno si articolerà in tre momenti: il Prologo del 17 luglio e le due serate principali del 24 e 25 luglio.

Alla presentazione sono intervenuti il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, il sindaco di Supersano Bruno Corrado, il presidente della Pro Loco Supersano APS Luca Cafiero, i consiglieri della Pro Loco Antonio Licci, Roberto Fersino e Chiara Rimo.

“Eccoci qua. A distanza di un anno si apre nuovamente il sipario su Vicoli Vivi – ha dichiarato Luca Cafiero –. Siamo arrivati alla sesta edizione e quest’anno abbiamo scelto di fare un passo in più: raddoppiare l’evento. Con il prologo del 17 luglio e con Vicoli Vivi del 24 e 25 luglio proveremo a far vivere un’esperienza unica”.

L’evento, ha spiegato il presidente della Pro Loco, “non nasce soltanto per intrattenere, ma anche per raccontare una storia: quella di un territorio ricco di cultura, tradizioni, sapori e persone straordinarie”. Un vero e proprio “viaggio sensoriale” tra vicoli pieni di vita, musica, condivisione e bellezza.

Il tema scelto per l’edizione 2026, “Da qualche parte al Sud”, vuole raccontare il Mezzogiorno non solo come luogo geografico, ma come identità, appartenenza e capacità di creare comunità e nuove prospettive.

Il Prologo del 17 luglio

Ad aprire la manifestazione sarà il Prologo, in programma venerdì 17 luglio nelle sale di Palazzo Ferrazzi, una serata dedicata al confronto e alle idee sul futuro dei territori.

Amministratori, imprenditori, professionisti e protagonisti della cultura si confronteranno sul valore del costruire, custodire e immaginare nuove prospettive per le comunità locali.

Durante la serata sarà inoltre ospitata la mostra fotografica di Alberto Pepe dedicata ai licheni, elementi discreti del paesaggio salentino capaci di raccontare il rapporto tra natura, tempo e memoria.

“Lo abbiamo chiamato Prologo – ha spiegato Roberto Fersino della Pro Loco – perché nel teatro e nel cinema è ciò che precede la storia, le dà un senso e prepara lo sguardo di chi sta per viverla. Prima della festa vengono le idee, prima dell’incontro viene l’ascolto, prima della musica viene il desiderio di costruire insieme qualcosa che resti”.

Antonio Licci ha invece sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni, partner e cittadini, ringraziando quanti contribuiscono alla realizzazione dell’evento, dagli sponsor ai tanti volontari che in questi giorni mettono a disposizione tempo ed energie.

Il sostegno delle istituzioni

“Vicoli Vivi è la dimostrazione di come il volontariato e l’associazionismo rappresentino una risorsa concreta per i nostri territori – ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino –. Non solo perché organizzano eventi, ma perché costruiscono comunità, custodiscono identità e mettono in rete persone e competenze”.

Il sindaco di Supersano Bruno Corrado ha evidenziato il ruolo delle nuove generazioni nella crescita della manifestazione: “Vedere i giovani della nostra Pro Loco raccogliere con tanta grinta il testimone delle generazioni che li hanno preceduti è una gioia immensa. Vicoli Vivi ne è la prova più bella: un evento che cresce edizione dopo edizione grazie alla loro intraprendenza”.

Grande attenzione anche alla presenza degli artigiani e delle botteghe locali. “Quest’anno abbiamo voluto rafforzare la presenza degli artigiani e delle botteghe di prossimità – ha spiegato Chiara Rimo –. L’obiettivo è creare uno spazio dove ognuno sia libero di esprimere ciò che è attraverso arte, creatività e tradizione”.

Il programma del 24 e 25 luglio

La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 24 luglio.

Sul Main Stage apertura affidata a Gabriele Legittimo, seguita dal concerto di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds.

Nel percorso Vicoli Groove, spazio invece al gusto e alla convivialità con food truck, profumi e sapori del territorio: sul palco si esibiranno Le Cumbinate, banda tutta al femminile, mentre la serata sarà chiusa da Gabriele Legittimo & Mattia Antonazzo.

Sabato 25 luglio il Main Stage ospiterà le esibizioni di Don Ginoradiosoundboy, Samd & Desi e Salento Rockers, prima del grande spettacolo con Bundamove & Friends insieme a Inna Cantina, Chiara Corallo, Cesko, Rankilele & Papa Leu, Enzo Petrachi e Sud Sound System.

Nel circuito Vicoli Groove si esibiranno invece Los Gitanos, con chiusura affidata al dj set di Lamar e Marzano.

Come nelle precedenti edizioni, la musica sarà accompagnata da un percorso enogastronomico diffuso tra i vicoli del centro storico, con degustazioni, laboratori artigianali e racconti legati alle identità del territorio.

Tra i partner dell’edizione 2026 figurano Cantina Supersanum, Azienda Agricola Zootecnica Donato Fersino e la società benefit Vivere di Turismo, realtà impegnata nella promozione di un turismo esperienziale e rigenerativo.

L’appuntamento con “Vicoli Vivi – Da qualche parte al Sud” è quindi fissato per il 17 luglio con il Prologo a Palazzo Ferrazzi e per il 24 e 25 luglio nel centro storico di Supersano.