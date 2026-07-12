VISTA Festival 2026, debutto da record: Porto Cesareo al centro dell'estate fino al 19 luglio

PORTO CESAREO - È iniziato con una partecipazione straordinaria il, in programma fino alnell'area dellaa Porto Cesareo. Migliaia di persone hanno preso parte alla serata inaugurale, confermando il festival come uno degli appuntamenti estivi di riferimento del Mezzogiorno.

Oltre alla musica, il VISTA ha ribadito la propria vocazione sociale ospitando il format "Uniti per la Senologia", diretto dal chirurgo senologo Luigi Manca e realizzato in collaborazione con l'organizzazione del festival e il direttore artistico Savi Vincenti. L'iniziativa ha promosso la cultura della prevenzione e della salute coinvolgendo istituzioni, operatori sanitari, rappresentanti del mondo dello sport, della musica e dello spettacolo.

Il calendario entra ora nel vivo. Il 13 luglio è in programma l'Indie Rock Night con Discografia Clandestina, La Municipàl, Malamore, Di Maggio, Yamas e il dj set degli Inude. Il 14 luglio sarà la volta del Power Day con i Kawabonga. Il 15 luglio arriverà Nostalgia 90, il format dedicato ai grandi successi degli anni Novanta. Il 16 luglio spazio alla World Experience con Antonio Castrignanò, tra i più autorevoli interpreti della musica popolare salentina. Il 17 luglio il festival celebrerà il territorio con Made in Salento, che vedrà protagonisti Après La Classe, Sistah Vibes e Manie DJ. Il 18 luglio riflettori puntati sulla Dance Night con DJ Jad e Wlady degli Articolo 31, insieme a Fabio Alisei e Gibba di Radio 105. Il 19 luglio gran finale con Bar Italia – La Domenica Italiana e il format Yo Soy Reggaeton.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti anche installazioni artistiche, scenografie immersive, performer e numerose attività collaterali, in una formula che unisce spettacolo, promozione del territorio, sostenibilità e inclusione.

L'edizione 2026 punta così a consolidare il ruolo di Porto Cesareo tra le principali destinazioni dei grandi eventi estivi del Sud Italia.



