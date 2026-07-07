Wimbledon, Auger-Aliassime e Gauff avanzano: emozioni negli ottavi di finale

Giornata ricca di emozioni sui campi in erba di Wimbledon, dove sono andati in scena gli ottavi di finale del torneo londinese.

Nel tabellone maschile il canadese Felix Auger-Aliassime ha conquistato l’accesso ai quarti di finale al termine di una battaglia durata cinque set contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Auger-Aliassime si è imposto con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1, riuscendo a prevalere dopo oltre quattro ore di gioco e a completare una rimonta decisiva nel quinto parziale.

Avanza anche il tedesco Jan-Lennard Struff, che ha beneficiato del ritiro del polacco Hubert Hurkacz per problemi muscolari nel quinto set, quando il punteggio era sul 4-2 in favore del tedesco.

Hurkacz aveva vinto i primi due set per 6-3 e 7-6, ma Struff ha reagito conquistando il terzo e il quarto parziale rispettivamente per 7-6 e 7-5, prima del ritiro dell’avversario.

Tabellone femminile: avanti Gauff, Mertens e Kostyuk

Nel torneo femminile continua il cammino della statunitense Coco Gauff, che ha superato la svizzera Belinda Bencic in rimonta.

Gauff, dopo aver perso il primo set 6-4, ha ribaltato la sfida vincendo i successivi due parziali per 6-3 e 6-4.

Successo netto anche per la belga Elise Mertens, che ha battuto la ceca Marie Bouzkova con un doppio 6-4, conquistando un posto nei quarti di finale.

Avanza inoltre l’ucraina Marta Kostyuk, vincitrice contro l’americana Ashlyn Krueger con il punteggio di 6-4, 6-4.

Wimbledon entra così nella fase decisiva, con i migliori interpreti del torneo pronti a contendersi l’accesso alle semifinali.