Lecce, interesse per Dominic Vavassori dell’Atalanta Under 23: possibile trattativa per l’attacco

Il Lecce guarda al mercato dei giovani talenti e punta gli occhi su Dominic Vavassori, attaccante dell’Atalanta Under 23. Il club giallorosso avrebbe individuato nel classe atalantino un possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista del prossimo campionato di Serie A, con l’obiettivo principale di conquistare la salvezza.

Vavassori arriva da una stagione positiva in Serie C con la formazione Under 23 dell’Atalanta U23, nella quale ha collezionato 30 presenze realizzando 8 reti.

Un percorso tutto nel settore giovanile nerazzurro

L’attaccante ha svolto gran parte della propria crescita calcistica nel vivaio dell’Atalanta, vestendo le maglie dell’Under 17, della Primavera e dell’Under 19 prima di approdare alla seconda squadra nerazzurra.

Nel suo percorso figura anche un’esperienza nel settore giovanile del Tritium Calcio.

A livello internazionale, Vavassori ha già maturato esperienza con le selezioni giovanili azzurre: è stato convocato dall’Italia Under 21, con una presenza, e ha disputato sette gare con l’Italia Under 20.

Lecce pronto a trattare

Il contratto dell’attaccante con l’Atalanta Under 23 è valido fino al 30 giugno 2029. Nei prossimi giorni il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera dovrebbe avviare i primi contatti con la società bergamasca per valutare la formula dell’operazione.

Le ipotesi sul tavolo sarebbero un trasferimento in prestito oppure un acquisto a titolo definitivo, con il Lecce intenzionato a puntare su un profilo giovane e di prospettiva.

Il mercato estivo dei salentini entra dunque nel vivo, con la società impegnata a costruire una rosa competitiva per affrontare una nuova stagione nella massima serie.