Wimbledon, Sinner vola ai quarti: battuto Mochizuki in tre set

LONDRA - Per il quinto anno consecutivo,approda ai quarti di finale di, grazie a una vittoria solida in tre set contro il giapponese Shintaro Mochizuki.

Una prestazione concreta del numero 1 al mondo, che ha gestito il match con continuità e pochi passaggi a vuoto, contenendo un avversario comunque efficace e capace di restare in partita per lunghi tratti, prima di cedere al ritmo imposto dall’azzurro.

Prossimo turno contro Struff

Sinner tornerà in campo martedì nei quarti di finale, dove affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, in un match che si preannuncia più fisico e meno lineare rispetto ai precedenti turni.

Dove seguire il torneo

Le partite di Wimbledon sono trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con copertura completa dell’intero torneo.