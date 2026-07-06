Brasile eliminato dal Mondiale: la Norvegia di Haaland vola ai quarti, Ancelotti saluta il torneo

Finisce agli ottavi di finale il cammino del Brasile di Carlo Ancelotti al Mondiale. La Seleção viene sconfitta 2-1 dalla Norvegia, trascinata da una doppietta di Erling Haaland negli ultimi dieci minuti di gara. Un risultato storico per gli scandinavi, che conquistano così l'accesso ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente della sfida tra Inghilterra e Messico.

Il Brasile può recriminare per le numerose occasioni create e non concretizzate. Decisivo anche il rigore fallito nel primo tempo da Bruno Guimarães, neutralizzato dal portiere norvegese Ørjan Nyland, protagonista assoluto dell'incontro con una serie di interventi determinanti.

Quando la partita sembrava ancora aperta, Haaland ha cambiato il destino del match con due reti nel finale, spegnendo le speranze della Seleção. In pieno recupero è arrivato soltanto il gol della bandiera firmato da Neymar, che ha trasformato un calcio di rigore al 99', fissando il punteggio sul definitivo 2-1.

Per Ancelotti termina così l'avventura mondiale, mentre la Norvegia continua a scrivere la storia e sogna ora un posto in semifinale.