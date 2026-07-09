WTA 125 Bastad, Badosa e Putintseva avanzano agli ottavi. Bene anche Kraus e Waltert

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo, in Svezia, con i match del secondo turno che hanno definito un nuovo gruppo di qualificate agli ottavi di finale sia nel tabellone di singolare sia in quello di doppio.

Nel singolare, l'austriaca Sinja Kraus ha superato con autorità la padrona di casa Caijsa Hennemann imponendosi per 6-2, 6-4. Successo in due set anche per la spagnola Paula Badosa, che ha regolato la colombiana Emiliana Arango con il punteggio di 6-3, 6-2.

Vittoria più combattuta per la giovane spagnola Kaitlin Quevedo, che ha avuto la meglio sulla svedese Kajsa Rinaldo Persson dopo tre set, chiudendo 7-6, 3-6, 6-3. Avanza anche la kazaka Yulia Putintseva, vincitrice sulla serba Lola Radivojevic per 6-4, 7-5.

L'americana Varvara Lepchenko ha dominato la tedesca Tamara Korpatsch con un netto 6-1, 6-2, mentre la spagnola Leyre Romero Gormaz ha eliminato la rumena Miriam Bulgaru con il punteggio di 6-3, 6-3. Passa il turno anche la svizzera Simona Waltert, protagonista di una prestazione senza sbavature contro la ceca Arieta Laboutkova, battuta 6-2, 6-0.

Nel doppio, la britannica Alicia Barnett e la francese Elixane Lechemia hanno conquistato l'accesso al turno successivo grazie al successo per 6-3, 6-2 sull'indiana Rutuja Bhosale e la taiwanese Yu Yun Li.

Avanzano anche la taiwanese Ya Hsin Lee e la cinese Qiu Yu Ye, che hanno superato la svizzera Naima Karamoko e la lettone Darja Semenistaja con il punteggio di 6-3, 6-4, conquistando il pass per il turno successivo del torneo svedese.