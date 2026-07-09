Conversazioni dal Mare sbarca a Mattinata: Veltroni, Grasso, De Gregorio ed Erica Mou inaugurano la due giorni sul Gargano

MATTINATA – Prende il via domani, venerdì 10 luglio, a Mattinata la tappa conclusiva della decima edizione di, la rassegna letteraria che trasformerà il Belvedere di Monte Saraceno in un palcoscenico affacciato sull'Adriatico, dove libri, attualità e cultura saranno protagonisti di due serate a ingresso libero.

Il primo appuntamento vedrà alternarsi alcuni tra i più importanti protagonisti del panorama culturale e istituzionale italiano, chiamati a confrontarsi su temi come memoria, legalità, relazioni umane e cambiamenti sociali.

Ad aprire il programma, alle 20.15, sarà Walter Veltroni, che presenterà il suo romanzo Il bar di Cinecittà, un racconto che attraversa la storia d'Italia attraverso le vicende di un luogo simbolo del cinema italiano, intrecciando sogni, passioni e trasformazioni del Paese.

Alle 21.15 sarà la volta di Pietro Grasso, già magistrato e presidente del Senato, con U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra. L'incontro offrirà una ricostruzione del Maxiprocesso alla mafia attraverso testimonianze, ricordi e documenti, ripercorrendo il lavoro di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutti coloro che contribuirono a una delle pagine più significative della lotta alla criminalità organizzata.

La serata si concluderà alle 22.15 con Concita De Gregorio ed Erica Mou, protagoniste di La cura, un dialogo tra parole e musica dedicato ai temi della fragilità, degli affetti e della capacità di prendersi cura degli altri e di sé.

«Conversazioni dal Mare nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui le storie diventino strumenti per comprendere il presente e immaginare il futuro. Ogni appuntamento è un invito al dialogo e ogni autore porta con sé uno sguardo capace di arricchire la comunità. Mattinata rappresenta una tappa speciale di questo percorso, dove il mare diventa metafora di incontro, ascolto e condivisione», sottolinea la coordinatrice editoriale Giulia Murolo.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia: «Conversazioni dal Mare rappresenta perfettamente la visione con cui stiamo promuovendo Mattinata: una destinazione che affianca alla straordinaria bellezza del suo paesaggio un'offerta culturale di qualità. Vogliamo offrire ai nostri ospiti esperienze capaci di lasciare un segno e di raccontare il volto autentico della nostra comunità».

La rassegna proseguirà sabato 11 luglio con altri tre appuntamenti che avranno come protagonisti Marino Bartoletti, Pegah Moshir Pour e don Antonio Coluccia, confermando Conversazioni dal Mare tra gli eventi culturali più attesi dell'estate pugliese.

L'edizione 2026 è realizzata con il sostegno del Comune di Mattinata, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Teca del Mediterraneo, della Fondazione Puglia, di Puglia Culture, del CEPELL e di Aeroporti di Puglia, insieme al contributo di numerosi partner privati.



