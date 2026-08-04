Assalto alla Banca Popolare Pugliese sventato dai residenti: ladri in fuga dopo il boato

SAN DONATO DI LECCE - Tentato assalto nella notte ai danni delladi via Corsica, a, dove una banda di malviventi è stata costretta alla fuga grazie alla coraggiosa reazione dei residenti.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino, quando tre persone hanno fatto esplodere un ordigno artigianale con l'obiettivo di scardinare l'ingresso dell'istituto di credito e introdursi all'interno.

Il forte boato ha svegliato gli abitanti dello stabile che, invece di restare chiusi in casa, hanno reagito lanciando dai balconi vasi di fiori e altri oggetti contro i malviventi. L'improvvisa "pioggia" dall'alto ha colto di sorpresa i componenti della banda, costringendoli ad abbandonare il colpo prima di riuscire ad accedere al caveau.

I ladri sono quindi fuggiti a mani vuote a bordo di una seconda auto, lasciando sul posto una vettura risultata rubata.

L'esplosione ha provocato ingenti danni all'edificio, tanto da rendere temporaneamente inagibile la filiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli artificieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili del tentato assalto. Le indagini sono in corso.