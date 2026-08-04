Puglia Sviluppo, nominato il nuovo Cda: Candida Bussoli alla presidenza
BARI - La Giunta regionale della Puglia ha designato il nuovo Consiglio di amministrazione di Puglia Sviluppo S.p.A., la società in house che supporta la Regione nelle politiche di sviluppo economico, nel sostegno alle imprese e alle startup, nell'accesso al credito e nell'attrazione di investimenti.
Il nuovo organo amministrativo resterà in carica per tre anni ed è composto dalla professoressa Candida Bussoli, nominata presidente, dall'avvocato e professore Giovanni Gianleo Greco e dal dottore commercialista Mirko Simone, designati come consiglieri.
La nomina conclude il percorso avviato con l'avviso pubblico regionale previsto dalla nuova disciplina sulle nomine e designazioni. Alla selezione hanno partecipato 204 candidati, le cui domande sono state valutate attraverso un'istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti professionali e formali richiesti dalla normativa.
I profili dei componenti
La nuova presidente Candida Bussoli è professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" e dirige il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia. Fa parte del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ateneo ed è componente del Collegio di Bari dell'Arbitro Bancario Finanziario. La sua attività scientifica e didattica è incentrata sui mercati finanziari, sull'asset management e sull'innovazione bancaria.
Il consigliere Giovanni Gianleo Greco è avvocato e professore universitario. Ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Bari e l'Università del Salento, maturando una consolidata esperienza nel diritto pubblico e amministrativo.
Completa il Consiglio di amministrazione Mirko Simone, dottore commercialista e revisore legale, specializzato in consulenza aziendale, societaria, fiscale e del lavoro. Iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Lecce e al Registro dei Revisori Legali, vanta un'esperienza consolidata nella governance societaria, nella revisione contabile, nel controllo di enti pubblici e nella gestione di progetti europei e strumenti di finanza agevolata.
Con il nuovo Cda prende il via una nuova fase per Puglia Sviluppo, società strategica per l'attuazione delle politiche regionali a favore della crescita economica e dell'innovazione del sistema produttivo pugliese.