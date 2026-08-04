Puglia Sviluppo, nominato il nuovo Cda: Candida Bussoli alla presidenza

BARI - Laha designato il nuovo, la società in house che supporta la Regione nelle politiche di sviluppo economico, nel sostegno alle imprese e alle startup, nell'accesso al credito e nell'attrazione di investimenti.

Il nuovo organo amministrativo resterà in carica per tre anni ed è composto dalla professoressa Candida Bussoli, nominata presidente, dall'avvocato e professore Giovanni Gianleo Greco e dal dottore commercialista Mirko Simone, designati come consiglieri.

La nomina conclude il percorso avviato con l'avviso pubblico regionale previsto dalla nuova disciplina sulle nomine e designazioni. Alla selezione hanno partecipato 204 candidati, le cui domande sono state valutate attraverso un'istruttoria finalizzata a verificare il possesso dei requisiti professionali e formali richiesti dalla normativa.

I profili dei componenti

La nuova presidente Candida Bussoli è professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" e dirige il Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia. Fa parte del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ateneo ed è componente del Collegio di Bari dell'Arbitro Bancario Finanziario. La sua attività scientifica e didattica è incentrata sui mercati finanziari, sull'asset management e sull'innovazione bancaria.

Il consigliere Giovanni Gianleo Greco è avvocato e professore universitario. Ha svolto attività di ricerca presso l'Università di Bari e l'Università del Salento, maturando una consolidata esperienza nel diritto pubblico e amministrativo.

Completa il Consiglio di amministrazione Mirko Simone, dottore commercialista e revisore legale, specializzato in consulenza aziendale, societaria, fiscale e del lavoro. Iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Lecce e al Registro dei Revisori Legali, vanta un'esperienza consolidata nella governance societaria, nella revisione contabile, nel controllo di enti pubblici e nella gestione di progetti europei e strumenti di finanza agevolata.

Con il nuovo Cda prende il via una nuova fase per Puglia Sviluppo, società strategica per l'attuazione delle politiche regionali a favore della crescita economica e dell'innovazione del sistema produttivo pugliese.