Bari, il sindaco Leccese incontra la nuova prefetta Riflesso: “Avanti insieme su sicurezza e legalità”

– Primo confronto istituzionale tra il sindaco di Barie la nuova prefetta, che ha recentemente assunto l’incarico alla guida della Prefettura del capoluogo pugliese.

L’incontro si è svolto questa mattina in un clima di collaborazione e cordialità e ha rappresentato l’occasione per affrontare alcune delle principali questioni che riguardano la città e l’area metropolitana, confermando la volontà di proseguire il rapporto di sinergia tra Comune e Prefettura.

Al centro del colloquio anche i temi della sicurezza urbana, della legalità e dell’emergenza legata ai roghi tossici, una delle problematiche maggiormente attenzionate nelle periferie e nei territori interessati dagli episodi di combustione illecita di rifiuti.

“È stato un primo incontro molto positivo – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – che ci ha consentito di confrontarci sui principali temi che interessano la nostra comunità e di condividere un metodo di lavoro fondato sulla collaborazione e sul dialogo costante tra le istituzioni”.

“Abbiamo affrontato anche questioni di particolare attualità, come quella dei roghi tossici, insieme ad altre problematiche che riguardano la sicurezza e la legalità sul territorio. Sono temi che continueremo ad approfondire nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare risposte sempre più efficaci e coordinate nell’interesse della città e dei cittadini”.

Il primo cittadino ha quindi rivolto alla prefetta Riflesso gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore della sua esperienza e della conoscenza del territorio: “Sono certo che sapremo portare avanti quello spirito di collaborazione che ha ispirato i rapporti istituzionali in questi anni”.