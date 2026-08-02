“Capitanata in Bolle” approda a Peschici: il Metodo Classico foggiano protagonista sul Gargano

PESCHICI - Le bollicine della provincia di Foggia arrivano sul Gargano. Martedì 4 agosto 2026 Peschici ospiterà, l’evento dedicato alla valorizzazione del Metodo Classico di Capitanata, organizzato dall’associazionecon il supporto die il patrocinio del Comune di Peschici.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere un comparto vitivinicolo in forte crescita, creando un momento di incontro tra turisti, appassionati ed esperti attraverso un percorso di degustazione, conoscenza e divulgazione dedicato alle produzioni spumantistiche del territorio foggiano.

Protagoniste della serata saranno le otto cantine socie dell’associazione, espressione dell’eccellenza della spumantistica provinciale: Alberto Longo, d’Araprì, Borgo Turrito, Re Dauno, Sette Campanili, Saracino, Almagaia e Cantine Teanum.

I visitatori potranno scoprire le diverse interpretazioni del Metodo Classico di Capitanata, un prodotto che negli ultimi anni ha conquistato crescente attenzione nel panorama enologico nazionale, raccontando attraverso il vino l’identità di un territorio fatto di tradizione, ricerca e innovazione.

“Capitanata in Bolle rappresenta un evento che arricchisce il cartellone estivo e conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di investire in appuntamenti capaci di valorizzare le eccellenze del territorio – ha dichiarato il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo -. Accogliere a Peschici le migliori espressioni del Metodo Classico della provincia di Foggia significa offrire ai nostri ospiti un’esperienza di qualità che unisce enogastronomia, cultura e promozione del territorio”.

Anche il consigliere delegato agli Eventi ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Peschici è una delle principali mete del Gargano e ogni estate accoglie migliaia di visitatori italiani e stranieri. Eventi come questo contribuiscono a qualificare ulteriormente la nostra offerta turistica, creando occasioni di incontro tra le eccellenze produttive della provincia e un pubblico sempre più interessato alle esperienze autentiche legate al territorio”.

Il presidente dell’associazione Capitanata Spumante Metodo Classico, Girolamo D’Amico, ha evidenziato il percorso intrapreso dai produttori: “Le nostre cantine stanno dimostrando che la Capitanata possiede tutte le caratteristiche per affermarsi come territorio di riferimento nella produzione di spumanti Metodo Classico. Capitanata in Bolle rappresenta un’importante occasione per raccontare questo percorso, far conoscere il lavoro dei produttori e consolidare un’identità comune fondata su qualità, ricerca e passione”.

Soddisfazione anche da parte del founder di One Eventi, Salvatore Di Matteo: “Dopo il successo del Festival degli Spumanti di Capitanata dello scorso maggio, abbiamo voluto portare questo progetto a Peschici per far conoscere le nostre bollicine a un pubblico ancora più ampio, composto da turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. L’obiettivo è promuovere il lavoro delle cantine e rafforzare l’identità della Capitanata come terra capace di produrre spumanti di assoluta qualità”.

“Capitanata in Bolle” si presenta così come un appuntamento capace di unire vino, turismo e cultura, mettendo in rete istituzioni, imprese e produttori per valorizzare il patrimonio vitivinicolo della provincia di Foggia e rafforzare il ruolo del Metodo Classico di Capitanata come ambasciatore di un territorio ricco di storia, tradizioni e qualità.