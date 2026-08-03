Rodi Garganico, il porto si accende con “INfinito INcanto”: alta moda, danza aerea e tango sulla Rosa dei Venti

RODI GARGANICO (FG), 4 agosto 2026 – Mancano pochi giorni a “INfinito INcanto”, l’evento che giovedì 13 agosto 2026 alle ore 21 trasformerà la suggestiva Rosa dei Venti del Porto Turistico di Rodi Garganico in una passerella unica sospesa sull’acqua.

Una serata dedicata alla moda, all’arte e allo spettacolo con la sfilata di Alta Moda dell’Atelier Valerié di Torremaggiore e del brand maschile AURUM, protagonisti con 60 abiti realizzati appositamente per l’occasione e suddivisi in quattro momenti scenografici ispirati agli elementi naturali: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

Ad arricchire la sfilata sarà un cast artistico di grande impatto. Per il momento dedicato all’Aria è prevista la performance di danza aerea del DuoSparkle, formato da Valentina Zuccarino e Veronica Viggiani, campionesse nazionali di Artistic Pole nel 2019, 2023 e 2024.

Il momento Terra sarà affidato alle sonorità della tradizione con “Aria Sonora”, mentre il Fuoco prenderà vita attraverso la passione e l’eleganza del tango interpretato da Alessandro Parascandalo.

La serata sarà completata da momenti musicali, canori e di danza grazie alla presenza del maestro Michele Trematore.

Saranno oltre 100 gli addetti ai lavori coinvolti nella realizzazione dell’evento, tra truccatori, parrucchieri, stilisti, tecnici, artisti e assistenti.

«Sessanta gli abiti disegnati e realizzati appositamente per l’occasione dedicati ai quattro elementi – spiega Valeria Toriaco, direttrice creativa dell’Atelier Valerié –. I modelli proposti spaziano dall’Alta Moda sposa alla cerimonia, attraversando anche la moda mare».

Alla guida dello spettacolo ci sarà, come negli ultimi dieci anni, Emilio Volgarino, che ricoprirà il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Rodi Garganico e con la collaborazione di numerose aziende del territorio. Gli organizzatori prevedono una grande partecipazione da parte di residenti, turisti e visitatori del porto.

Un appuntamento che punta a trasformare il porto turistico di Rodi Garganico in un palcoscenico a cielo aperto, dove moda, musica e spettacolo si incontreranno in un viaggio tra Aria, Acqua, Terra e Fuoco.