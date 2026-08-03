Bari, refezione scolastica: oltre 2.100 iscrizioni sulla nuova piattaforma Omnibus nella prima settimana

BARI, 4 agosto 2026 – Sono oltre 2.100 le procedure attivate dalle famiglie baresi per il servizio di refezione scolastica 2026/27 attraverso la nuova piattaforma digitale Omnibus, a una settimana dall’apertura delle iscrizioni.

Secondo i dati diffusi dalla ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune di Bari, sono già state completate le iscrizioni per 1.750 bambini e bambine, mentre per altri 400 utenti il procedimento è in fase di conclusione. A usufruire del servizio mensa comunale saranno complessivamente circa 5.600 alunni e alunne ammessi al tempo pieno nelle scuole cittadine.

La nuova piattaforma Omnibus, attiva dallo scorso 27 luglio, ha introdotto un sistema gestionale completamente rinnovato, con un portale dedicato e un’applicazione gratuita per smartphone. Il nuovo strumento sostituisce il precedente sistema basato sull’interazione tra iGo e il portale dell’operatore della refezione e consente alle famiglie di gestire in modo diretto iscrizioni, pagamenti, diete speciali e posizione contabile.

«Siamo lieti che le famiglie abbiano accolto con grande slancio l’introduzione della nuova piattaforma – commenta l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola –. In una settimana appena, per giunta nel cuore dell’estate, quasi la metà dei genitori ha attivato le nuove procedure. Sono dati importanti che ci fanno guardare con positività a una vera rivoluzione nel sistema di iscrizione e gestione della refezione scolastica».

Secondo Lacoppola, il nuovo sistema permetterà anche un controllo più puntuale del servizio, evitando fenomeni come gli “iscritti fantasma”, migliorando il monitoraggio delle diete speciali e consentendo alle famiglie di verificare in tempo reale la propria situazione economica, prevenendo l’accumulo di debiti.

Il Comune di Bari ha inoltre confermato la volontà di garantire l’avvio del servizio mensa già da lunedì 21 settembre, pochi giorni dopo l’inizio delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale per giovedì 17 settembre. I dirigenti scolastici hanno manifestato disponibilità ad avviare il servizio immediatamente, compatibilmente con la disponibilità degli organici e del personale.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 17 settembre. Per chi non riuscirà a completare la procedura entro tale termine sarà prevista una finestra straordinaria dal 30 settembre al 15 ottobre, dopo la quale non sarà più possibile aderire al servizio per l’anno scolastico in corso.

Tra le novità introdotte dalla piattaforma c’è anche il sistema di pagamento anticipato tramite PagoPA, con la possibilità per le famiglie di consultare in ogni momento crediti, debiti e pagamenti effettuati attraverso l’app.

Prevista inoltre una nuova procedura antispreco: in caso di uscita anticipata dell’alunno prima del pranzo, la famiglia dovrà annullare la prenotazione entro le 9.30 tramite App Omnibus, email o comunicazione al personale scolastico. In caso contrario, il pasto sarà comunque addebitato, anche per gli utenti esenti, per evitare sprechi alimentari e costi inutili.

La nuova piattaforma consentirà infine una gestione più semplice delle diete sanitarie ed etico-religiose, con l’obiettivo di aumentare sicurezza alimentare ed efficienza organizzativa del servizio.