Foggia, gli artiglieri del 21° Reggimento “Trieste” impegnati nel presidio dei punti sensibili e nella sicurezza delle città pugliesi e lucane

FOGGIA – Ricorre oggi l’anniversario dell’avvio dell’operazione, il dispositivo con cui l’garantisce dal 4 agosto 2008 un supporto alle Forze dell’Ordine nel presidio del territorio nazionale.

In Puglia e Basilicata la responsabilità del Raggruppamento è attualmente affidata agli uomini e alle donne del 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste”, unità dell’Esercito con sede a Foggia.

Dall’inizio dell’impiego nel settore, i militari del Raggruppamento “Puglia e Basilicata”, operando insieme alle Forze dell’Ordine, hanno conseguito importanti risultati sul fronte della sicurezza: sono state oltre 23.600 le persone identificate, circa 4.000 i veicoli controllati e 140 le attività di pattugliamento effettuate.

L’operazione “Strade Sicure” rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui l’Esercito contribuisce alla sicurezza interna del Paese, con una presenza costante in aree considerate strategiche.

I militari sono impegnati quotidianamente nei principali nodi stradali e ferroviari, nei luoghi di culto, nei siti culturali di maggiore interesse e nelle zone urbane caratterizzate da una più alta concentrazione di cittadini.

Professionalità, rapidità d’intervento e capillare distribuzione sul territorio sono gli elementi che caratterizzano l’attività dei reparti impegnati nell’operazione, a sostegno delle istituzioni e della sicurezza delle comunità locali.