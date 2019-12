Agricoltura, Zullo: “Sono contento per scelta di Romano, Emiliano trovi un altro assessore, se è capace!”

BARI - “Apprezziamo l’attaccamento del collega, Giuseppe Romano, al ruolo di presidente della Commissione Sanità. E’ un ruolo che ricopre con competenza, ma soprattutto con la capacità di coinvolgere tutti, anche noi dell’opposizione. Per questo io personalmente ero dispiaciuto che lasciasse la Commissione per entrare nella Giunta come assessore all’Agricoltura". Così in una nota il presidente del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia, Ignazio Zullo."Dopo ieri e dopo le pesanti accuse lanciate in Aula dall’ex assessore all’Agricoltura, Leo Di Gioia, sulla gestione del PSR, considero la scelta di Romano anche opportuna. Il collega di lungo corso sa bene che in pochi mesi, tanti mancano alla fine di questa legislatura, è davvero difficile raddrizzare una nave ormai alla deriva: il settore Agricoltura, dopo il disastro creato, ha bisogno di anni e anni per poter ritornare a essere competitivo come un tempo.Il presidente Michele Emiliano trovi un altro al quale scaricare la patata bollente, magari qualche altro ‘uccello migratore’, e nel frattempo se ci riesce venga in Aula a dare le risposte che tutti ci aspettiamo”, conclude Zullo.