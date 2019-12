Conte nomina 2 nuovi ministri

ROMA - Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha nominato due nuovi ministri per altrettanti dicasteri scorporati dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica a seguito delle dimissioni presentate il 25 dicembre da Lorenzo Fioramonti quale ultimo titolare del dicastero unico.A seguito di questo sdoppiamento, viene istituito il Ministero della Scuola guidato da Lucia Azzolina (già sottosegretario in quota Cinque Stelle e dirigente scolastico) e il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, guidato da Gaetano Manfredi, attuale Rettore dell'Università Federico II di Napoli.L'ufficialità è arrivata dallo stesso premier nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno, svoltasi a Villa Madama nella mattinata di sabato 28 dicembre 2019. (N.Zuccaro)