BARI - Si è rischiata la tragedia nella notte di Natale a Bari. A schiantarsi in un frontale due auto, una delle quali era guidata da un 17enne senza patente: nell'impatto tra i due mezzi, una Smart e una Polo, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui una in modo grave.Si tratta del conducente della Smart che ora è ricoverato in condizioni critiche. Il 17enne senza patente era alla guida della Polo. Lo scontro al quartiere San Paolo, in via Candura. Pronto l'intervento del personale del 118.