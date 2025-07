Tragedia a Bari: giovane trovato senza vita in mare sul lungomare

BARI - Una mattinata drammatica ha scosso Bari, dove il corpo senza vita di un ragazzo è stato recuperato dalle acque antistanti il lungomare cittadino. Il tragico ritrovamento è avvenuto sotto gli occhi increduli e sgomenti dei bagnanti e dei passanti presenti in zona.

L'intervento è scattato dopo una segnalazione: sul posto sono giunti tempestivamente gli uomini della Capitaneria di Porto, intervenuti con due mezzi nautici per le operazioni di recupero. A supporto anche i vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori, e il personale sanitario del 118. Purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato il decesso sul posto.

Le forze dell’ordine stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto e di risalire all’identità della vittima. Al momento non sono ancora note le circostanze che hanno portato alla tragedia, né se si sia trattato di un incidente, di un malore improvviso o di altro.