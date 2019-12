Bari-Sicula Leonzio il 22 gennaio 2020 alle 20.45

(credits: Ssc Bari)

- Bari - Sicula Leonzio si giocherà mercoledì 22 gennaio 2020. La gara, che inizierà alle 20.45 al San Nicola, sarà valida quale recupero del primo turno di ritorno del Campionato di Serie C 2019-20 (rinviato per lo sciopero indetto dalla relativa Lega per la mancata defiscalizzazione a favore delle società sportive iscritte alla stessa, da parte del Governo nazionale) e che si sarebbe dovuto disputare nelle giornate di sabato 21 e di domenica 22 dicembre 2019.Inizieranno, invece alle 18.30, sempre del 22 gennaio 2020, le gare Bisceglie-Rende, Vibonese-Monopoli e Reggina-Virtus Francavilla. (N.Zuccaro)