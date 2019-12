Mostre: ad Ars Toto 'Biologie in via Roberto da Bari'

BARI - Si è inaugurata il 13 dicembre alle ore 19.30 la mostra personale 'Biologie in via Roberto da Bari' dell’artista Sergio Racanati presso gli spazi dell’Ars Toto Srl in Via Roberto da Bari 147. La mostra è il risultato del progetto dal quale prende il nome, ideato da Ars Toto Srl, il cui fulcro è l’interazione tra l’uomo e il proprio ambiente, tra cultura ed ecosistema, con particolare attenzione verso i processi di trasformazione del territorio e della materia, alla ricerca di nuove possibili forme di ecologie del pensiero.In mostra 22 scatti fotografici e una installazione video sulle analogie di funzione tra 4 mondi - minerale, umano, animale vertebrato e invertebrato, vegetale - a diversi livelli, nella zona circoscritta e limitrofa dell‘isolato pedonale di Via Roberto da Bari adiacente alla Università Aldo Moro. La mostra è un “work in progress”.L’artista durante il periodo espositivo, in giorni ed ore specifiche, catturerà gli attimi pulsanti dei microrganismi dei viventi e dei minerali. La mostra è accompagnata dal testo critico di Manuela Gandini la quale scrive a proposito del progetto: “I frammenti che compongono la commedia umana - dall’anonimato individuale all’ufficialità istituzionale - diventano patrimonio comune, consapevolezza... Una narrazione senza centro e senza soggetto, on the road, quasi un flusso di coscienza. E’ così che Racanati coglie l’interrelazione tra i mondi “minori”. Lo spazio pubblico nell’opera rivela il suo potenziale inespresso, i limiti e le derive, e crea l’autoritratto inconsapevole di una comunità”. La mostra resterà aperta fino al 31 dicembre 2019 dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 18.00 alle 20.30.c/o Ars Toto Srl - Via Roberto da Bari, 147 – Bari - cell. +39 335 82 99389