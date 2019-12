Barletta, incendio in azienda rifiuti

BARLETTA - Momenti di paura a Barletta per un incendio divampato per cause in corso di accertamento intorno alle 7 del mattino alla Dalena Ecologica srl, nella zona industriale. L'azienda, in via Vecchia Madonna dello Sterpeto, si occupa del trattamento di rifiuti per la produzione di combustibile 'Cdr'. I vigili del fuoco hanno messo sotto controllo le fiamme con qualche difficoltà, a causa del forte vento.Il Comune di Barletta ha consigliato ai residenti nei dintorni di tenere le finestre chiuse, in via precauzionale, a causa della colonna di fumo nero innalzatasi dal luogo dell'incendio. Ad intervenire sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, ci sono anche i tecnici di Arpa Puglia e la Polizia municipale.