Dolomiti, valanga travolge quattro persone: un morto

TRENTO - Dramma nella zona del rifugio Tuckett, sulle Dolomiti del Brenta, dove una valanga ha travolto quattro persone. Al momento si segnala un morto. La vittima, un 28enne originario della valle di Non e di cui non sono state rese ancora note le generalità, era assieme ad altri tre scialpinisti nella zona dello Spallone dei Massodi, vicino al rifugio Tuckett.Secondo le prime informazioni il gruppo stava risalendo un canalone a piedi per poi discendere con gli sci quando si è staccata una valanga che ha trascinato gli scialpinisti per diversi metri. Gli escursionisti sono stati estratti dalla neve dagli uomini del Soccorso alpino, sul posto con le unità cinofile.