Basket: Happy Casa Brindisi ko con la Fortitudo Bologna

- Nella quattordicesima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 78-72 fuori casa contro la Fortitudo Bologna. Primo quarto, Stipcevic 14-5 per gli emiliani. Sims, 18-9. La Fortitudo si impone 20-14.. Secondo quarto, Stipcevic 23-16 per gli avversari. Cinciarini, 34-22. Robertson, gli emiliani prevalgono ancora 40-32. Terzo quarto, Aradori 46-35 Fortitudo. Sims, 51-39. Fantinelli, 55-44. Bologna trionfa 61-54.Quarto quarto, Cinciarini 69-55 per gli avversari. Banks tiene in corsa i pugliesi, ma 69-60 Bologna. Robertson, 71-65. Gli emiliani vincono questo quarto e 78-72 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. E’ settima in classifica con 14 punti. Quarto ko consecutivo per i pugliesi. Migliori marcatori, nell’Happy Casa Brindisi Stone e Banks 24 punti, nella Fortitudo Bologna Sims 17 punti e Robertson 15 punti. Nella quindicesima giornata la squadra allenata da Frank Vitucci giocherà giovedì 26 dicembre alle 20,30 al “Pala Pentasuglia” contro il Reggio Emilia. Gli emiliani hanno perso 104-81 in casa contro il Venezia.