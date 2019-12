Tennis, Awards 2019: premiati Berrettini, Fognini e Sinner

- Sono stati assegnati a Torino i premi Awards di tennis uomini e donne. Per l’A/1 maschile ha vinto il Vigevano. Per l’A/1 femminile è stata premiata il Prato. Per il trofeo Fit importante riconoscimento al Tennis Club Parioli di Roma. Miglior giocatore del 2019 è stato proclamato Matteo Berrettini. Miglior giocatrice Jasmine Paolini. Miglior prestazione del 2019 per Fabio Fognini, premiato per il successo nel torneo di Montecarlo.Miglior giocatore giovane Jannick Sinner, premiato perché nel 2019 in pochi mesi è salito nella classifica ATP dal numero 708 al numero 78 al mondo ed inoltre perché ha vinto le Next Gen Finals a Milano. Premiato Lorenzo Musetti che nel 2019 ha vinto gli Australian Open Junior. Miglior giocatrice giovane Elisabetta Cocciaretto. Migliore allenatore Vincenzo Santopadre. Miglior insegnante Andrea Volpini. Tra i dirigenti premio a Luigi Carraro. Il Premio Guido Oddo è stato assegnato al giornalista Federico Ferri. Miglior sponsor del 2019 Andrea Abodi dell’ICS.