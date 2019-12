Basket, il San Severo vince 84-76 col Milano

Terzo quarto, Spanghero per il San Severo 48-48. Ancora Spanghero, 54-52 per i pugliesi. Di nuovo Spanghero, i pugliesi trionfano 66-56. Quarto quarto, Demps 71-64 per il San Severo. Ancora Demps, 74-66. Saccaggi, il San Severo vince questo quarto e 84-76 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono terzultimi in classifica con 10 punti. Migliori realizzatori, nel San Severo Demps 25 punti, nel Milano Montano 23 punti. Nella quindicesima giornata, domenica prossima 29 dicembre i pugliesi giocheranno fuori casa contro l’Imola. Gli emiliani hanno vinto 90-83 a Montegranaro.

Nella quattordicesima giornata, prima di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha vinto 84-76 in casa contro il Milano. Primo quarto, Demps, 6-0 per i pugliesi. I lombardi con Benevelli impattano 10-10. Sabatino, 17-15 Milano. Gli avversari si impongono 26-23. Secondo quarto, Saccaggi 28-26 San Severo. Piunti, 34-28 per i lombardi. Italiano e Di Donato, i pugliesi pareggiano 34-34. Milano prevale di nuovo 44-41.