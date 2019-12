Campionato Primavera: ok Atalanta, Juve e Lazio. Lo l'Inter

Nella tredicesima giornata del campionato di calcio Primavera 1 l’Atalanta ha vinto 2-1 in casa con l’Inter ed è prima con 37 punti. Nel primo tempo sono passati in vantaggio i bergamaschi con Colley. Nel secondo tempo i nerazzurri hanno pareggiato con Fonseca su rigore. L’Atalanta ha realizzato il gol decisivo con Traore. Il Cagliari ha perso 5-1 in Sardegna con la Roma ed è secondo a quota 28.Nel primo tempo in gol i sardi con Gagliano. La Roma ha pareggiato con Riccardi. E’ andata in vantaggio ancora con Riccardi su rigore. Ha triplicato con Darboe. Nel secondo tempo i giallorossi hanno segnato il quarto gol con Tall e la quinta rete con Riccardi. La Lazio ha superato 2-1 in casa la Fiorentina. In gol nel primo tempo la Lazio con Bianchi. Ha raddoppiato con l’autogol di Dalle Mura.Nella ripresa i toscani hanno segnato con Milani. Il Torino ha vinto 3-0 a Pescara. Le reti dei granata sono state realizzate nel primo tempo da Rauti e nel secondo tempo ancora da Rauti e da Sandri. La Juve ha vinto 3-2 in casa col Bologna ed è quinta con 21 punti. Nel primo tempo in vantaggio i bianconeri con Da Graca. Hanno raddoppiato con Portanova. Tongya ha segnato la terza rete. Nel secondo tempo gli emiliani hanno segnato due gol entrambi su rigore con Juwara.La Sampdoria ha vinto 2-1 in casa col Napoli. Nel primo tempo i partenopei sono andati in gol con Vrikki su rigore. Nel secondo tempo i blucerchiati hanno pareggiato con Prelec. Rocha ha realizzato la rete determinante per la Sampdoria. Il Genoa ha pareggiato 1-1 a Empoli. Nel secondo tempo in vantaggio i toscani con Cannavò. I liguri hanno pareggiato con Besaggio. Il Sassuolo ha pareggiato 1-1 in casa col Chievo Verona ed è undicesimo a quota 13. Nel primo tempo in gol i veneti con Zelli. Nel secondo tempo gli emiliani hanno pareggiato con Arioli.Il campionato di calcio Primavera 2 ha riposato e riprenderà il 18 gennaio 2020. Nel girone A il Milan capolista dovrà vincere in casa col Pordenone. La Spal deve superare in Emilia il Verona. Nel girone B il Lecce affronterà in casa l’Ascoli e dovrà imporsi per confermarsi al terzo posto. Il Trapani dovrà battere in trasferta il Frosinone.