Collisione tra due navi da crociera della Carnival Cruise Line in porto a Cozumel

COZUMEL - Momenti di paura venerdì 20 dicembre nel porto dell'isola caraibica di Cozumel, nella nota località turistica del Mar dei Caraibi, quando un'imbarcazione della Carnival Cruise Line in manovra ne ha urtata un'altra ormeggiata. Il bilancio parla di danni materiali ma fortunatamente un solo ferito e in modo lieve.Tutte e due le imbarcazioni appartengono alla stessa compagnia, la Carnival Cruise Line. Come si vede nel filmato, girato da Matthew Bruin e messo a disposizione da Storyful, la Carnival Legend si gira lentamente e colpisce la parte posteriore della Carnival Glory, mentre i detriti cadono nell'oceano.La Compagnia, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha dichiarato che un ospite a bordo della Carnival Glory ha subito un lieve infortunio mentre veniva evacuato dalla sala da pranzo sul terzo e quarto ponte della nave. La compagnia di crociera statunitense Carnival Cruise Line ha dichiarato su Twitter che entrambe le navi sono ancora idonee alla navigazione.