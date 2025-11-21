Bisceglie, tragedia sul lavoro: il 26enne Giovanni Belgiovine muore schiacciato dal muletto

BISCEGLIE - Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri a, nel nord Barese. Un giovane operaio di 26 anni,, ha perso la vita mentre stava lavorando sul piazzale antistante un frantoio situato in

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida di un muletto quando, durante una manovra, il mezzo si sarebbe improvvisamente ribaltato, travolgendolo e schiacciandolo. I colleghi hanno immediatamente allertato il 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri e ai tecnici dello Spesal della Asl Bt, che dovranno chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.