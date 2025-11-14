Muggia, madre uccide il figlio di 9 anni durante una visita genitoriale

MUGGIA – Tragedia a Muggia, dove una donna ucraina di 55 anni,, ha ucciso il figlio di 9 anni tagliandogli la gola durante una visita genitoriale. La donna, in passato seguita da un centro di salute mentale, aveva ripreso gli incontri con il bambino senza la presenza degli assistenti sociali solo da pochi giorni.

L’allarme è scattato mercoledì 12 novembre intorno alle 21, quando il padre, 58 anni, ha constatato l’assenza del figlio. La madre è stata trovata con ferite da arma da taglio.

La separazione tra i genitori era stata difficile fin dalla nascita del bambino. In passato, la donna aveva minacciato l’ex marito affermando che, se fosse morta, sarebbe morto anche il figlio. Il bambino aveva inoltre riferito episodi di violenza.

Il parroco di Muggia, don Andrea Destradi, ha invitato la comunità a sostenere entrambe le parti, parlando di “fragilità”. Il padre ha dichiarato: “Lei lo ha ucciso brutalmente. Come faccio ora? Una vita senza mio figlio”.

I preparativi per la festa di San Martino, prevista fino a domenica, sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi.