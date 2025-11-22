Prima neve della stagione in Basilicata e Puglia: paesaggi imbiancati sui rilievi

FOGGIA - Le prime nevicate della stagione hanno interessato le regioni dellae della, portando un assaggio di inverno sui rilievi più elevati. Con temperature quasi prossime allo zero, i comuni più alti del Foggiano e del Potentino si sono risvegliati sotto una leggera coltre bianca.

In Basilicata, la neve ha imbiancato soprattutto le vette dell’Appennino lucano, in particolare il Monte Vulture, sopra i mille metri, regalando panorami suggestivi. Le immagini più spettacolari arrivano da Sellata Pierfaone, ad Abriola, a pochi chilometri da Potenza, con deboli nevicate registrate anche sui rilievi della Val d’Agri.

In Puglia, una lieve spolverata di neve è comparsa sui Monti Dauni, al confine con la provincia di Avellino, con Anzano di Puglia, a oltre 800 metri, tra i comuni più colpiti. Nel resto della provincia di Foggia le precipitazioni si sono manifestate principalmente sotto forma di pioggia, compreso il Gargano.

La neve caduta nella notte ha offerto, nella mattinata, splendidi scenari nel cuore della Basilicata e in Capitanata, segnando l’ingresso ufficiale della stagione invernale e regalando agli abitanti i primi paesaggi tipicamente invernali dell’anno.