Filippo Ferrante presenta il nuovo singolo 'Se l'amore è fantasia'

Filippo Ferrante è presente già da diversi anni nel panorama musicale italiano con la pubblicazione di alcuni singoli ed apparizioni in diversi contesti musicali in giro per l'Italia.

A differenza dei brani precedenti in questo emerge un quadro del mio percorso artistico, un “riassunto” di questi anni tra la ricerca di uno stile sia nella scrittura e composizione che nella produzione e sound. Una sorta di esame di maturità per l’inizio di un nuovo percorso.



Quando hai capito che volevi fare musica?

La musica mi ha sempre accompagnato nella mia vita. Mi sono avvicinato più seriamente e didatticamente all’età di 7 anni cercando sempre di fare musica per esprimere qualcosa, a volte anche per il puro piacere di farlo altre per condividere con gli altri dei momenti che potessero restare nelle nostre memorie.







Con chi ti piacerebbe collaborare?

Il mio sogno sarebbe quello di collaborare con Cesare Cremonini, un’artista che stimo molto per la capacità che ha avuto di innovarsi e di creare un proprio stile sia di scrittura che artistico. Poi mi farebbe piacere duettare con Laura Pausini ed Elisa.



Cosa ti aspetti per il prossimo anno?

Mi aspetto di finalizzare il lavoro in studio con l‘uscita del nuovo album e di portare alla luce nuove canzoni augurandomi possano toccare il cuore di tanta gente.



LINK VIDEOCLIP - SE L'AMORE E' FANTASIA

https://www.youtube.com/watch?v=iQB9uDWFG2s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3x_LMf9sk0Ad1B95hDnzt8yXLxErSba-vwuVl5CCSILTkdFiR70P7Z5N4



REGIA NILO CHAPO

ALBA AGENCY & RECORDS



“Se l’amore è fantasia” racconta un incontro e una connessione tra due persone nella semplicità e spontaneità che fa parte della nostra natura. In realtà è anche una riflessione di quanto questa immediatezza non è più scontata oggi perché questo Mondo che va sempre più veloce ci porta a stare troppo tempo “in superficie” e poco “in profondità”. Ogni incontro invece può accendere una nuova luce fino a cambiare in meglio qualcosa in qualcuno e perfino noi stessi. Lasceremo sempre un segno nella vita delle persone se ci prendiamo cura di loro.