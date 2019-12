Forte monito della Ue: Putin viola sovranità dell'Ucraina

- Il presidente russo Vladimir Putin si è apprestato ad inaugurare la linea ferroviaria che collega la Russia alla Crimea, annessa nel 2014, passando dallo stretto di Kerch. Questo è stato fatto senza chiedere il consenso all'Ucraina, così come è stato evidenziato dal monito dell'Alto rappresentante Ue Joseph Borrell: "Senza il consenso dell'Ucraina, costituisce un'altra violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Russia", concludendo il suo intervento con la dichiarazione: "L'Ue non riconosce e non riconoscerà l'annessione illegale della penisola della Crimea da parte della Russia".