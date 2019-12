BARI - Torna il maltempo sulla Puglia. Dalle ore 00,00 di domenica 22 dicembre e per le successive 24 ore sono previsti venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.Pertanto dalle ore 00,00 di domani, domenica 22 dicembre, e per le successive 24 ore, e' prevista allerta gialla per vento localizzato sulla Puglia.