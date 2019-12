- Cristiano Ronaldo fa incetta di trofei, vincendo a Dubai il Globe Soccer Awards e venendo incoronato come giocatore dell'anno. Il raggiante portoghese, al momento della premiazione, ha voluto ringraziare tutti per il riconoscimento conquistato, dai compagni della Juventus e della nazionale portoghese, ai familiari.Insieme a lui, sono saliti sul palco Joao Felix come rivelazione dell'anno, e Miralem Pjanic e Giggs per il premio alla carriera.