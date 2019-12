Niko Prynce pubblica il nuovo singolo 'Chica Linda' con la partecipazione di Mercedesz Henger

BARI - Fa il suo esordio nel panorama musicale italiano il rapper pugliese Niko Prynce con il brano 'Chica Linda', scritto da Pino Temporale e prodotto da Tempoxso per l'etichetta Alba Agency di Danilo Granata, che ha già conquistato gli utenti del web. Il brano è accompagnato dal videoclip con protagonista la bellissima modella e showgirl Mercedesz Henger, che sta riscuotendo un grande successo di visualizzazioni. Fa il suo esordio nel panorama musicale italiano il rapper pugliesecon il brano 'Chica Linda', scritto dae prodotto daper l'etichettadi, che ha già conquistato gli utenti del web. Il brano è accompagnato dal videoclip con protagonista la bellissima modella e showgirl, che sta riscuotendo un grande successo di visualizzazioni.





Cresciuto a pane e musica, Niko Prynce è la grande rivelazione del panorama rap italiano. Nel 2020 sono previsti altri brani e la pubblicazione di un album.









La protagonista del videoclip è la bellissima Mercedesz Henger. Perchè hai scelto lei? Chica Linda racconta una piccola parte della mia vita. Parla delle difficoltà che si possono incontrare in una relazione, come essere indotti in tentazione e ritornare sui propri passi esattamente dove dice il cuore perché è lì che è racchiuso tutto. Il brano sta facendo il giro dei social e continueremo a farlo girare ovunque.

Lei era quella adatta perchè racchiude il prototipo della donna ideale e non solo per la sua bellezza e simpatia, ma anche per l'eleganza e il suo sorriso. È stato bello lavorare con Mercedesz, ci siamo divertiti molto sul set. Ho visto in lei quel briciolo di pepe che incuriosisce. Insomma, più che perfetta per il video di Chica Linda.



Quando ti sei avvicinato alla musica?

Ho sempre avuto la passione per la musica e da poco tempo a questa parte ho deciso di farne il mio punto di forza. La musica mi ha sempre accompagnato in ogni situazione, ho ascoltato quasi tutti i generi musicali per capire a fondo il valore e il significato che quest'ultima ha per me. Spesso si pensa che ascoltare musica sia solo un passatempo come gli altri ma quando inizia a provare qualcosa e inizi a non poterne fare a meno, ti chiedi il perché ed è lì che ho realmente realizzato di cosa potevo fare. Avevo voglia di raccontare la mia storia, di far vedere la persona che sono realmente, far capire che non bisogna mai farsi trascinare da niente e nessuno. Di costruire qualcosa che mi rendesse diverso da i soliti "ragazzi di quartiere" . E quale modo migliore per fare tutto questo? Cantando! Rendere una passione un sogno da realizzare.