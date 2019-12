Perchè fa bene prendere l'alga spirulina

Cresce in alcuni laghi del Messico ed è fondamentale per il nostro organismo. Il suo nome d'origine è Arthrospira platensis o Spirulina platensis ed appartiene alla classe dei cianobatteri. Viene coltivata in particolari macchinari chiamati fotobioreattori, nei quali l'acqua viene opportunamente mossa artificialmente per garantire l'ossigenazione e la distribuzione dei nutrienti.Aiuta a rinforzare il sistema immunitario e, grazie alle vitamine e ai sali di cui è ricca, ha un effetto energizzante. Ha virtù depurative, combatte i dolori mestruali ed è utile per ristabilire l’equilibrio alcalino dell’organismo. Non è classificata come farmaco ed è commercializzata sotto forma di integratore alimentare.