Serie A: un gol di Cristiano Ronaldo stende la Sampdoria

- Nell'anticipo della 17ma giornata di serie A, la Juventus, impegnata poi domenica nella supercoppa italiana contro la Lazio, ha battuto la Sampdoria per 2 a 1, riportandosi momentaneamente in vetta alla classifica. Allo stadio Marassi, i bianconeri hanno ottenuto una vittoria importante nel segno di Cristiano Ronaldo.Gli uomini di Sarri si sono portati in vantaggio al 19'. Dybala ha avuto il merito di sbloccare il risultato con uno splendido tiro al volo che si è insaccato all'angolino. La squadra di casa guidata da Ranieri non ha mollato e ha trovato il pareggio al 35' grazie a Caprari, abile a raccogliere una palla vagante in area per battere Buffon.Ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo a regalare il successo ai suoi, realizzando la decima marcatura stagionale in campionato. Al 45', sfruttando un ottimo cross di Alex Sandro, il fuoriclasse portoghese ha trafitto di testa l'estremo difensore avversario. Nel finale di partita l'espulsione di Caprari per doppio giallo ha condannato i padroni di casa alla sconfitta.