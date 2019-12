Pallamano: il Conversano supera 26-24 l'Eppan e vola ai quarti di finale di Coppa Italia

- In Coppa Italia di pallamano maschile il Conversano ha vinto 26-24 in casa contro l’Eppan di Appiano in provincia di Bolzano in Trentino Alto Adige e si è qualificato per i quarti di finale che si giocheranno a Siena in Toscana il 21 febbraio del 2020. Il primo tempo è terminato 14-10 per i pugliesi. Successo meritato per la squadra allenata da Alessandro Tarafino. Nel Conversano buona la prova del portiere Pedro Hermones che ha effettuato ottime parate.Determinante il contributo di Carlo Sperti, il quale ha segnato 9 gol. Grande entusiasmo per i tifosi del Conversano alla fine della partita al “Pala San Giacomo” di Conversano. Molto soddisfatto tra gli altri il giocatore della squadra pugliese Ardian Iballi. Nei quarti di finale il Conversano giocherà contro il Cassano Magnago, la squadra del paese in provincia di Varese in Lombardia, ed ha notevoli possibilità di vincere ancora e di qualificarsi alla semifinale.