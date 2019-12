Al grido di 'Merry Christmas', un uomo, con la barba bianca, ha dato parte dei proventi della rapina ad alcuni passanti in strada, mentre si dava alla fuga dopo aver minacciato gli impiegati di una banca di Colorado Spings con un'arma per farsi consegnare la refurtiva. La fuga è durata poco, in quanto il rapinatore, che la polizia ha trovato in una caffetteria poco distante il luogo del reato, non ha opposto resistenza.