Monopoli accende il Natale: nasce “Illuminandia”, il più grande Parco di Luminarie mai realizzato in Puglia

MONOPOLI - A Monopoli il Natale 2025 sarà qualcosa che non si è mai visto prima. Dalfino a febbraio 2026, la città si trasformerà in un immenso, il primo in Italia interamente realizzato con le tradizionali luminarie pugliesi in legno intagliato. Un progetto monumentale, gratuito e diffuso tra centro storico e lungomare, pronto a incantare residenti e visitatori con arte, luce e installazioni immersive.

Al centro di tutto c’è Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di tradizione, che firma e realizza “Illuminandia”: non un semplice allestimento natalizio, ma un racconto urbano che unisce artigianato, tecnologia e simbolismo, trasformando Monopoli in una galleria d’arte luminosa a cielo aperto.

Un percorso di luce: dalle piazze ai vicoli, una città reinventata

Strade, vicoli e piazze saranno attraversati da centinaia di luminarie, in un percorso che accompagna cittadini e turisti tra stupore e contemplazione.

Piazza Vittorio Emanuele – Il Parco delle Altalene delle Stelle

Cuore dell’iniziativa, ospiterà un albero di luminarie alto 22 metri, circondato da dodici altalene monumentali dedicate ai segni zodiacali: imponenti strutture alte 5 metri dove grandi e piccoli potranno “dondolare tra le stelle”.

Qui sorgerà anche la Cassa Armonica Natalizia, reinterpretazione della tradizionale cassa armonica pugliese, trasformata nella dimora di Babbo Natale e in un grande selfie point artistico (11 metri di altezza). Sarà inoltre palco di spettacoli, laboratori e performance.

Piazza Palmieri – La Cupola della Neve

Un’installazione immersiva alta 15 metri: un’isola di ghiaccio luminosa e musicale su cui sdraiarsi per osservare una volta di stelle danzanti. Un’esperienza meditativa che unisce magia natalizia e suggestioni del nuovo anno.

Piazza Garibaldi – La Natività Luminosa

Una scultura luminosa di 6 metri realizzata dal maestro cartapestaio Domenico Galluzzi, dedicata alla spiritualità e alla tradizione del Natale pugliese.

L’inaugurazione del 5 dicembre: musica, show, artisti e magia

L'avvio di Illuminandia sarà una vera festa di città. Performer, ballerini, attori e artisti internazionali animeranno il centro storico, mentre un trenino natalizio diffonderà musica e profumo di dolci accompagnando il pubblico fino alla grande accensione dell’albero. Gli Elfi del Borgo distribuiranno dolciumi ai bambini.

La serata proseguirà con due ospiti d’eccezione:

SoulKeys , gruppo rivelazione del 2025, protagonisti di un video virale da oltre mezzo milione di visualizzazioni.

Sergio Sylvestre (Big Boy), vincitore di Amici di Maria De Filippi, che interpreterà brani dal suo album Merry Christmas Everyone.

Ulteriori artisti e sorprese per i più piccoli saranno svelati in conferenza stampa.

Le voci dei protagonisti

Massimo Faniuolo, ideatore del progetto:

«Illuminandia per noi è molto più di un’installazione: è luce che diventa arte e arte che diventa comunità. A Monopoli portiamo la tradizione delle luminarie pugliesi in una nuova dimensione, dove ogni arco e ogni colore raccontano il territorio e il suo futuro».

Angelo Annese, sindaco di Monopoli:

«Quest’anno non accendiamo solo un albero, ma un intero parco. È un progetto unico per maestosità ed esclusività, un laboratorio di arte pubblica che illuminerà la città fino a febbraio e ci rende orgogliosi».

Francesco Alba, delegato al Turismo:

«Illuminandia è un tassello fondamentale nella strategia di destagionalizzazione: attirerà visitatori, sosterrà l’economia locale e farà vivere Monopoli anche nei mesi più tranquilli. La luce è un linguaggio che trasforma luoghi e abitudini».

Un Natale che parla al mondo

Da oltre un secolo e mezzo, Faniuolo Illuminazioni porta le luminarie pugliesi nelle più grandi città del mondo — da New York a Tokyo — mescolando artigianato, design e innovazione. Con Illuminandia, questo linguaggio universale della luce trova a Monopoli la sua espressione più monumentale.

Il risultato è un Natale che non è solo festa, ma arte, identità, partecipazione e visione.